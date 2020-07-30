Иностранцы могли устроить провокацию, чтобы Батька проиграл выборы

История с задержанием в Минске 33 россиян, являющихся, по версии белорусов, бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая случилась накануне, могла быть подстроена Западом. Цель – свергнуть Александра Лукашенко. Такую возможность не исключает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, президент Белоруссии всегда опирался на пророссийские настроения в обществе, выигрывая благодаря своей позиции "все, кто против России, против меня" выборы. Поэтому случившееся могут использовать, чтобы поссорить две страны.

"Сейчас ситуация в Белоруссии значительно изменилась",

– заявил Журавлев, добавив, что появилось новое поколение, и это затрудняет ситуацию с выборами для Лукашенко. Он подчеркнул, что чем хуже будут отношения между Москвой и Минском, тем тяжелее будет Батьке удерживать свои позиции.

Данная ситуация, подчеркнул эксперт, ударит по отношениям России и Белоруссии, что плохо скажется на предвыборной кампании Лукашенко. И это на руку Западу, пояснил Журавлев.

По его мнению, которое он выразил в комментарии порталу "Экономика сегодня", прозападные оппоненты Лукашенко и их спонсоры воспользуются любой возможностью, ведь они полагают, что у них впервые появился шанс победить. Однако, заявил политолог, такому не бывать.

Впрочем, Западу также важно то, что будет после выборов. А усиление антироссийской риторики повредит Лукашенко, поэтому на эту ситуацию Минск будет реагировать спокойно, заключил аналитик.

Накануне в Белоруссии сообщили, что в Минске задержали "российских наемников", напоминает РИА ФАН. Эксперт в разговоре с "Утро.ру" выдвинул теорию, что эта ситуация направлена на то, чтобы люди голосовали на выборах президента Белоруссии за единственного кандидата.