История с задержанием россиян в Белоруссии навредила репутации президента

Александр Лукашенко проигрывает политическую борьбу в Белоруссии, в том числе и из-за ошибок своих соратников. Недавний скандал с арестованными сотрудниками ЧОП лишь поспособствовал ухудшению отношений и между гражданами Республики, и между другими государствами. Такое мнение высказал политолог Семен Уралов в эфире "Воскресного вечера".

По его словам, в штабе Лукашенко рассчитывали, что такой ход поможет президенту заполучить голоса прозападно настроенных белорусов. Кроме того, история с задержанием россиян могла бы повысить шансы того, что на Западе признают результаты выборов, и оправдать жесткие меры, принимаемые против митингующих, объяснил политолог в программе Владимира Соловьева.

"История с нашими ЧОПовцами это конкретная подстава кандидата от власти",

– резюмировал Уралов в своем телеграм-канале. По его мнению, "дилетанты" в штабе Лукашенко допустили ошибку, которая и сыграла против президента.

Эксперт добавил, что до конца выборов Минск не отдаст задержанных, а большинство жителей Республики скорее настроены против России.

Любые массовые протесты сильно вредят власти, а для диктатора революция и вовсе является угрозой жизни и безопасности, пояснил политолог Павел Усов. Однако в отличие от Уралова, он не считает митинги антироссийскими, передает "ФедералПресс".

По мнению Усова, Москва может вмешаться, если ситуация станет критичной. Напомним, что эксперт Тадеуш Гисзан считает наоборот. Он заявил, что после белорусской провокации Россия не захочет иметь к возможной революции никакого отношения.

Программу Соловьева, посвященную аресте россиян, в Белорусии урезали, показав зрителям лишь обсуждение ситуации на Украине.