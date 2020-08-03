Обманутый окружением президент Белоруссии рискует лишиться не только должности главы государства

Попытку переворота в Белоруссии готовятся провести в августе - сентябре 2020 года. Об этом предупредил политолог Ростислав Ищенко. При этом прозападное окружение президента Александра Лукашенко доводит ситуацию до самосвержения власти в Республике.

Арест в Минске так называемых "российских боевиков" был последним штрихом для того, чтобы Лукашенко поверил в заговор Москвы против него. Ранее от него уже добились назначения на ключевые посты в правительстве людей, задача которых – максимально отдалить Белоруссию от России, пишет эксперт в статье для "Украина.ру". Эмоциональный характер президента только облегчает задачу заговорщикам.

Но если раньше Лукашенко планировали сместить с поста через полгода – год после выигрыша на выборах, чтобы успеть его руками окончательно испортить отношения с Кремлем, то теперь им надоело ждать. Тем более внешнеполитическая ситуация настораживает: конфликт ЕС с США усиливается, и европейцы все больше настраиваются на налаживание отношений с Россией. А у США накануне выборов все сложно, им не до Белоруссии.

Поэтому сторонники присоединения Белоруссии к антироссийскому поясу в составе Украины, Польши и Прибалтики стремятся успеть устроить переворот в Минске до ноября 2020 года. И Лукашенко им в этом помогает, сам того не понимая.

"Он делает все для того, чтобы свергнуть себя самого. Отношения с Россией он испортил, сделал это максимально публично и сам же обвинил некие силы в Москве в подготовке "белорусского майдана", – пояснил Ищенко.

Более того, история с боевиками, якобы скрывающимися в Белоруссии, удобна для того, чтобы просто ликвидировать Лукашенко. Поскольку провал майдана дорого обойдется путчистам, они предпочтут действовать наверняка, чтобы потом объявить себя "наследниками курса" Лукашенко, "зверски убитого российскими боевиками". По мнению эксперта, игры для главы Белоруссии кончились: на кону не просто должность президента, а жизнь.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.