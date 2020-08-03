Политик просит приглядеть за выборами в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты белорусского государства Валерий Цепкало написал открытое письмо главам 32 стран. В своем сообщении политик призывает мировое сообщество обратить внимание на то, как будут проходить выборы в Республике.

Цепкало считает необходимым, чтобы лидеры других государств поспособствовали проведению "честного и свободного" голосования. Он также попросил высокопоставленных иностранцев обратить внимание на "антинародную политику", которую якобы проводят действующие белорусские власти.

По его мнению, без зарубежного вмешательства будет сложно обеспечить простым белорусам возможность принять участие в честных выборах, так как те, кто старается обеспечить прозрачность голосования, подвергаются "всевозможным методам устрашения и грубой силе", передает "Интерфакс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о перемещениях Цепкало по свету. Так, прежде сбежавший из Белоруссии в Россию политик вскоре покинул Москву и отправился в Киев.

По словам экс-кандидата в президенты, причиной его побега из Белоруссии стала угроза быть арестованным. Доброжелатели сообщили сопернику Лукашенко, что уже дана команда о его задержании.

