Республика пойдет по польскому пути

В случае победы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской страну ждут серьезные перемены в бизнес-сфере, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По мнению эксперта, Тихановская начнет активно развивать малый и средний бизнес. Такие выводы специалист сделал на основе анализа предвыборной программы соперницы Лукашенко.

Суверов полагает, что, если к власти придет Тихановская некоторые крупные, но малоэффективные государственные предприятия приватизируют. А это значит, что в страну хлынет поток зарубежного капитала, в том числе и российского. Белоруссия станет более открытой для иностранных инвесторов, передает "Газета.Ru".



Как добавил эксперт, при Тихановской Республика, скорее всего, пойдет по польскому пути с социально ориентированной, но рыночной экономикой. Суверов отметил, что при любом исходе выборов рынок России будет основным для сбыта белорусских товаров.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что власти Белоруссии нашли способ заткнуть за пояс главную соперницу Лукашенко. По некоторым данным, госпредприятия и частные компании по наружной рекламе стали отказывать Тихановской в размещении агитационных билбордов.