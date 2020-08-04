Таким образом Минск надеется наладить отношения с Вашингтоном, считает эксперт

Задержанных в Белоруссии россиян могут выдать не Украине, как предполагалось ранее, а США. Таким образом Минску удастся сблизится с Вашингтоном. Этой версией поделился украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Он напомнил: ходят слухи о том, что белорусские власти готовы передать задержанных Киеву, так как они якобы участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе. Взамен на это президент Незалежной Владимир Зеленский должен прилететь на инаугурацию Александра Лукашенко.

По мнению журналиста, украинский же лидер не может решать этот вопрос самостоятельно, так как он не обладает таким уровнем независимости.

"Это торг не с Зеленским. Возможно, это торг с какими-то американскими кругами",

– предположил аналитик. По его словам, после встречи с президента Белоруссии с Майком Помпео страны могли сблизиться, а в Республику, вероятно, уже назначили американского посла для решения этого вопроса.

В то же время для Соединенных Штатов признавать легитимность выборов в Белоруссии было бы странным, рассказал эксперт на ютуб-канале "Капитал".

Несмотря на то что задержание россиян в Белоруссии вызвало вызвало много шума, некоторые специалисты уверены, что ситуация эта была грамотно "разыграна" Путиным и Лукашенко. "Свободная пресса" предполагает, что граждан РФ отпустят сразу после выборов в Республике, которые, по мнению политологов, выиграет Батька.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии стянули к границе с Россией бронетехнику.