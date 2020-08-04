Новому президенту Белоруссии предсказали проблемы из-за США

Новому президенту Белоруссии предсказали проблемы из-за США
Фото: Henadz Zhinkov/Xinhua/www.globallookpress.com
Новому главе Республики придется решать внутренние вопросы на фоне внешнего давления

Глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусом, - далеко не единственный негативный фактор, с влиянием которого придется бороться новому президенту Белоруссии. Неприятности Республике доставят США, причем не важно, кто победит на выборах 9 августа. В частности, по мнению главного редактора белорусского портала IMHOclub.by Алексея Дзерманта, Белый дом продолжит разрушать связи Минска с Москвой.

"Они будут вмешиваться в каждое из наших государств, критиковать Россию, Беларусь, снова пытаться рассорить", – приводит слова Дзерманта "Украина.ру".

Все станет только хуже, если после ноябрьских выборов в США к власти придет Джо Байден. Он не простит главе Незалежной Владимиру Зеленскому скандал вокруг своего имени, поэтому конфликт между Вашингтоном и Киевом будет разрастаться, и Украина вернется в зону нестабильности. Соответственно, избранному главе Белоруссии придется столкнуться с кризисом у границ Республики, предупреждает эксперт.

Дзермант также напомнил, что Москва и Минск должны в ближайшее время решить судьбу Союзного государства. Для этого необходимо прийти хоть к какому-то соглашению, которое устроит обе стороны. Это будет непросто, учитывая обострение отношений между странами в последнее время.

Ранее в Белоруссии арестовали граждан РФ, которых заподозрили в попытке организации госпереворота. Лукашенко обвинил Россию в заговоре против него. В Москве обвинения отвергли, а эксперты предположили, что действующего президента Республики действительно хотят свергнуть, но не внешние силы, а представители его собственной команды.

Выборы главы Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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