Женщина проводит свою агитацию, продолжая дело арестованного мужа

Светлана Тихановская, одна из кандидатов в президенты Белоруссии, оказалась претендентом на пост главы Республики после того, как ее супруг Сергей Тихановский был не допущен до выборов. Как пишут СМИ, 37-летняя женщина стала первым серьезным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко за все время его президентства.

Сергей Тихановский – довольно популярный блогер. Он ведет на "Ютуб" канал "Страна для жизни", весьма популярный среди оппозиционно настроенных белорусов, которые и стали инициаторами его выдвижения в президенты. После отказа Центризбиркома регистрировать кандидатуру на место Сергея выдвинулась его супруга.

После ареста мужа Тихановская стала заниматься своей агитацией самостоятельно. Как пишет StarHit, у Светланы имеется хорошее образование – она окончила факультет иностранных языков педагогического университета в Мозыре и работала переводчиком. Вместе с мужем воспитывает двоих детей, которых отправила в Европу из-за угроз в свой адрес. Сама кандидатка утверждает, что несколько влиятельных лиц требовали от нее выйти из президентской гонки, но она ответила отказом.

Как отмечает источник, Светлана пользуется поддержкой не только оппозиционно настроенных граждан, но и политических конкурентов. В ее штабе работает жена Валерия Цепкало – одного из кандидатов, также не допущенного до президентских выборов. По информации издания, там же занимаются работой и сотрудники Виктора Бабарико, другого оппозиционера.

Ранее главный редактор белорусского портала IMHOclub.by Алексей Дзермант заявил, что Белый дом продолжит разрушать связи Минска с Москвой. По его словам, глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусом, – далеко не единственный негативный фактор, с влиянием которого придется бороться новому президенту Белоруссии. Неприятности Республике доставят США, причем не важно, кто победит на выборах 9 августа.