Расследовать сговор Порошенко с предыдущей администрацией Белого дома в Киеве не собираются

Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела США. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский. И призвал американцев не втягивать Киев в американские межпартийные разборки.

Комментируя аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, Зеленский заявил, что не причастен к их появлению в СМИ, и дал понять, что в Киеве не дадут им ход, если Вашингтон сохранит хорошее отношение к Незалежной:

"Эти записи не являются чем-то приоритетным, – подтвердил Зеленский в интервью The Telegraph. – Зачем нужно втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента США", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, единственное, что его интересует в данной истории, – это сам факт, что телефонные разговоры президента Украины кто-то смог записать.

Ранее нардеп Верховной рады Андрей Деркач представил публике аудиопленки, на которых Порошенко беседует с высокопоставленными представителями американской администрации и обещает сменить генпрокурора Украины в обмен на крупную сумму. Вскоре после этого у Незалежной появился новый генпрокурор, а расследование коррупционной деятельности корпорации Burisma на Украине, в которой числился сын Джо Байдена Хантер, заглохло.

В ноябре 2020 г. в США должны состояться очередные выборы президента. Главными соперниками считаются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Скандал, всплывший на Украине, оказался не по душе многим участников американской избирательной кампании. Трамп же устроил Байдену показательные похороны.