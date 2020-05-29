Украинцам лезть в дела США нельзя, наоборот - можно

Вашингтон не раз давал Киеву, что тому не стоит вмешиваться во внутренние дела американской политики, даже если очень хочется и есть хороший повод. Но Киев как будто их не понимал. Сейчас у Зеленского остался последний шанс спасти украино-американские отношения.

Обнародование аудиозаписей разговоров экс-президента Незалежной Петра Порошенко и бывшего госсекретаря США Джо Байдена стало последней каплей. Активизировались даже американские дипломаты, работавшие в разное время в Киеве. Они написали совместное письмо, в котором осудили попытку украинских политиков повлиять на исход выборов президента США – так они восприняли преданный гласности шантаж высокопоставленного лица, итогом чего стала отставка генпрокурора Украины. Но экс-послы США назвали представленные на суд общественного мнения аудиодоказательства "токсичными" и способными внести раскол в отношения Киева и Вашингтона.

"Это уже прямой сигнал, без иносказаний и тайных звонков", – пишет "Эспресо". По мнению издания, терпение американцев подошло к концу. Если президент Незалежной Владимир Зеленский не поймет, чего от него хотят за океаном, "в отношениях с США возникнут серьезные проблемы, решать которые будет уже сменщик Зеленского", говорится в статье.

Ранее экс-посол США в Киеве Джон Хербст посоветовал украинцам удерживать водную блокаду Крыма, чтобы увеличить расходы России на полуостров.

