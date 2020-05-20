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В партии Порошенко объяснили появление доказательств его госизмены

В партии Порошенко объяснили появление доказательств его госизмены
Петр Порошенко. Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС
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Аудиозапись, послужившую основой для уголовного дела против экс-президента, назвали фальшивкой

Запись разговора бывшего главы Украины Петра Порошенко и экс-госсекретаря США Джо Байдена была сфабрикована российскими провокаторами. Об этом заявили в партии "Европейская солидарность".

"Их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", – объяснили "5 каналу" в партии. И подчеркнули, что компромат "не имеет ничего общего с реальностью".

Накануне депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко с Байденом и другими высокопоставленными представителями США. В Вашингтоне требовали от Киева сместить генпрокурора Незалежной Виктора Шокина, который слишком заинтересовался деятельностью на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена.

После пресс-конференции Дергача 19 мая появились сообщения, что против Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью, передает телеканал "360". Ранее экс-глава Незалежной уже был привлечен к ответственности по нескольким статьям УК страны.

Николай ВИКТОРОВ

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