Задержанных в Минске россиян арестовали

Граждан РФ подозревают в подготовке в массовым беспорядкам в Белоруссии

Глава СК Белоруссии сообщил, что задержанных в Минске 29 июля россиян взяли под стражу.

Об этом пишет "Белта". По версии следствия, россияне, которые приехали в Белоруссию 24 июля, могли успеть на самолет в Стамбул, но не поехали в аэропорт. Таким образом, в Минске опровергли информацию о том, что граждане РФ опоздали на рейс. Также россияне якобы заранее забронировали гостиницу. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что с россиянами, которых Белоруссия считает сотрудниками ЧВК "Вагнер", наконец встретились дипломаты. Консул РФ в Республике отрицает заявления о том, что россияне сговорились с кандидатом в президенты Светланой Тихановской. 

Полина ИВАНОВА

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Фраза "в подготовке в массовым беспорядкам" свидетельствует о необходимости направить Полину Иванову на курсы русского языка... Похоже в их бурсе русский преподавали слабовато.
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