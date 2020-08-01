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Глава СК Белоруссии сообщил, что задержанных в Минске 29 июля россиян взяли под стражу.
Об этом пишет "Белта". По версии следствия, россияне, которые приехали в Белоруссию 24 июля, могли успеть на самолет в Стамбул, но не поехали в аэропорт. Таким образом, в Минске опровергли информацию о том, что граждане РФ опоздали на рейс. Также россияне якобы заранее забронировали гостиницу.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что с россиянами, которых Белоруссия считает сотрудниками ЧВК "Вагнер", наконец встретились дипломаты. Консул РФ в Республике отрицает заявления о том, что россияне сговорились с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
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