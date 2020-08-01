Дипломат оценил обвинение Белоруссии в сговоре задержанных россиян и соперницы Лукашенко

Дипломат оценил обвинение Белоруссии в сговоре задержанных россиян и соперницы Лукашенко
Фото: Thomas Frey/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Консул РФ назвал подобные заявления надуманными

Российские дипломаты наконец встретились с россиянами, которых задержали в Минске. Об этом рассказал консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев.

Он подчеркнул в эфире "России 24", что слова Минска о том, что задержанные 33 россиянина сговорились с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, надуманы. По его словам, в действиях Белоруссии можно увидеть тенденциозность – всем задержанным дали одинаковые постановления о заключении под стражу.

Ранее граждан РФ допросили белорусские следователи. Руководитель следственной группы Александр Агафонов сообщил, что россияне не собирались покидать Белоруссию. Билеты в Стамбул якобы были куплены просто для алиби. 

Об этом он заявил в интервью телеканалу ONT.

Россиян, которых Белоруссия считает сотрудниками ЧВК "Вагнер", задержали 29 июля. Сначала в Белоруссии сообщили, что их подозревают в подготовке к теракту, а затем уточнили, что к гражданам РФ могут применить две статьи – призыв к насильственным действиям против правоохранителей и организация массовых беспорядков. В Кремле заявили, что россияне работают в ЧОП и летели в Стамбул, а в Белоруссии находились транзитом. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Захваченные россияне нужны Киеву в качестве заложников - власти Украины

Совбез Незалежной призвал Киев в кратчайшие сроки воспользоваться таким "бонусом"

"Северный поток - 2" начнут достраивать в августе

Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей