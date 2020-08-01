Консул РФ назвал подобные заявления надуманными

Российские дипломаты наконец встретились с россиянами, которых задержали в Минске. Об этом рассказал консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев.

Он подчеркнул в эфире "России 24", что слова Минска о том, что задержанные 33 россиянина сговорились с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, надуманы. По его словам, в действиях Белоруссии можно увидеть тенденциозность – всем задержанным дали одинаковые постановления о заключении под стражу.

Ранее граждан РФ допросили белорусские следователи. Руководитель следственной группы Александр Агафонов сообщил, что россияне не собирались покидать Белоруссию. Билеты в Стамбул якобы были куплены просто для алиби.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ONT.

Россиян, которых Белоруссия считает сотрудниками ЧВК "Вагнер", задержали 29 июля. Сначала в Белоруссии сообщили, что их подозревают в подготовке к теракту, а затем уточнили, что к гражданам РФ могут применить две статьи – призыв к насильственным действиям против правоохранителей и организация массовых беспорядков. В Кремле заявили, что россияне работают в ЧОП и летели в Стамбул, а в Белоруссии находились транзитом.