В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения гражданам РФ

В Минске рассказали о том, в чем подозревают задержанных россиян. По отношению к ним могут применить две статьи Уголовного кодекса Республики – "Призыв к насильственным действиям против правоохранительных органов" и "Организация массовых беспорядков".

На данный момент в Следственном комитете решается вопрос о мерах пресечения. Как передает РИА "Новости", задержанных хотят заключить под стражу. Следствие продолжается, выясняется, кто еще мог быть причастен к организации массовых беспорядков в республике.

Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" уточняет, что операция по задержанию граждан РФ проводилась в рамках расследования уголовных дел в отношении оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

СК заявил, что задержанные проходят в рамках одного уголовного дела.

Напомним, что вчера под Минском были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, которых СК Республики назвал боевиками иностранной частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Задержанных сначала подозревали в подготовке теракта.