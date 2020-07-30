Появились подробности обвинений в адрес задержанных в Минске россиян

Появились подробности обвинений в адрес задержанных в Минске россиян
Фото: Ведомости/ТАСС
В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения гражданам РФ

В Минске рассказали о том, в чем подозревают задержанных россиян. По отношению к ним могут применить две статьи Уголовного кодекса Республики – "Призыв к насильственным действиям против правоохранительных органов" и "Организация массовых беспорядков". 

На данный момент в Следственном комитете решается вопрос о мерах пресечения. Как передает РИА "Новости", задержанных хотят заключить под стражу. Следствие продолжается, выясняется, кто еще мог быть причастен к организации массовых беспорядков в республике. 

Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" уточняет, что операция по задержанию граждан РФ проводилась в рамках расследования уголовных дел в отношении оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

СК заявил, что задержанные проходят в рамках одного уголовного дела. 

Напомним, что вчера под Минском были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, которых СК Республики назвал боевиками иностранной частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Задержанных сначала подозревали в подготовке теракта. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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