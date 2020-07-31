Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине

Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Сергей Липовой. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Москва может пойти на разрыв отношений с Минском

Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений. Вплоть до их разрыва, поскольку Москва данный шаг зачтет как предательство. Такой прогноз дал председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Он назвал происходящее с 29 июля в соседней стране фарсом. Генерал-майор напомнил, что в Минске всегда говорили, что Белоруссия является союзником РФ, однако нынешнее ее поведение выглядит странным. Липовой отметил, что нет никаких доказательств каких бы то ни было преступных намерений у задержанных россиян по отношению к белорусам.

По его словам, невозможно даже всерьез обсуждать вопрос о выдаче наших граждан Киеву.

"Если это все же произойдет, то ни о каком дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи. Это предательство, и оно приведет даже не к охлаждению, а к разрыву отношений между странами", – цитирует Героя России "Московский комсомолец".

Липовой надеется, что белорусские власти не сделают "опрометчивых шагов".

Сегодня стало известно, что Офис Генпрокурора Незалежной сообщил о подозрении по факту участия в террористической организации девятерым гражданам Украины из ЧВК Вагнера, а также 19 гражданам других стран из списка задержанных в Белоруссии 33 человек. Если у девятерых украинцев окажутся с собой российские паспорта, то белорусскому лидеру Александру Лукашенко придется решать большую дилемму: кому уступить – президенту РФ Владимиру Путину или главе Украины Владимиру Зеленскому.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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“… в Минске всегда говорили, что Белоруссия является союзником РФ,…” – с такими союзниками, как Лукашенко и врагов не надо. Последние события тому подтверждение.
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