Колонну армейских машин засняли на видео очевидцы

Власти Белоруссии стянули к границе с Россией бронетехнику. Соответствующее видео представила российская "Новая газета" в своем ютюб-канале. Издание озаглавило ролик "Колонна белорусских БТРов движется к российской границе".

Видео длится всего 10 секунд. Снято оно из едущего автомобиля. Камера зафиксировала около десяти бронетранспортеров, которые стоят на обочине дороги. Колонну сопровождает машина военной автоинспекции.

При этом невозможно понять, где и когда сняты данные кадры. Автор ролика ничего не комментирует.

Как пишет "Московский комсомолец", подобная активность может быть связана со страхом Минска из-за возможного "вторжения в страну российских наемников". В Белоруссии полагают, что они якобы намерены организовать в Республике массовые беспорядки накануне президентских выборов, которые должны состояться 9 августа.

Напомним, белорусские силовики ранним утром 29 июля задержали 33 граждан РФ, которых обозвали бойцами ЧВК Вагнера. Президент страны Александр Лукашенко срочно созвал совещание Совбеза Республики, на котором обвинил Москву в "грязных намерениях". Он считает, что российские власти пытаются оправдаться и исказить ситуацию так, будто Белоруссия сама завезла этих бойцов.

В свою очередь, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне "могут являться сотрудниками частного охранного предприятия", которые следовали в третью страну на охрану одного из энергетических объектов.