В Белоруссии подозревают, что главу мог серьезно подкосить коронавирус

Во время экстренного совещания с Совбезом Белоруссии на руке Александра Лукашенко заметили белую повязку – предположительно, она могла прикрывать катетер от капельницы. Об этом сообщил белорусский журналист Степан Путило.

"Неужто сердечко пошаливает? Или "коронапсихоз" всё же подкосил?, – написал он в своем телеграм-канале.

Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" при этом утверждает, что глава пришел на совещание с обыкновенной белой лентой.

Накануне Лукашенко заявил, что перенес заболевание коронавирусной инфекцией. По его словам, никаких симптомов у него не было. Когда именно лидер заболел он не уточнил. Ранее он приезжал в Россию, где встречался с Владимиром Путиным.

Напомним, Александр Лукашенко собрал экстренное с Советом безопасности страны в связи с задержанием 33 боевиков, которые, по предположению белорусских спецслужб, планировали дестабилизировать ситуацию в стране.

Эксперт "Утро.ру" Александр Жилин считает, что это напрямую связано с выборами в Белоруссии.