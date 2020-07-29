На руке Лукашенко во время экстренного совещания углядели катетер

На руке Лукашенко во время экстренного совещания углядели катетер
Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
продолжениеБелоруссия официально сообщила России о задержании боевиков
В Белоруссии подозревают, что главу мог серьезно подкосить коронавирус

Во время экстренного совещания с Совбезом Белоруссии на руке Александра Лукашенко заметили белую повязку – предположительно, она могла прикрывать катетер от капельницы. Об этом сообщил белорусский журналист Степан Путило. 

"Неужто сердечко пошаливает? Или "коронапсихоз" всё же подкосил?, – написал он в своем телеграм-канале. 

Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" при этом утверждает, что глава пришел на совещание с обыкновенной белой лентой. 

Накануне Лукашенко заявил, что перенес заболевание коронавирусной инфекцией. По его словам, никаких симптомов у него не было. Когда именно лидер заболел он не уточнил. Ранее он приезжал в Россию, где встречался с Владимиром Путиным. 

Напомним, Александр Лукашенко собрал экстренное с Советом безопасности страны в связи с задержанием 33 боевиков, которые, по предположению белорусских спецслужб, планировали дестабилизировать ситуацию в стране. 

Эксперт "Утро.ру" Александр Жилин считает, что это напрямую связано с выборами в Белоруссии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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