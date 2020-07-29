Их подозревают в дестабилизации обстановки перед выборами

Посольство РФ в Белоруссии получило от Министерства иностранных дел республики официальное сообщение об аресте 32 россиян.

Ранее СМИ сообщили, что под Минском местные правоохранительные органы провели операцию по задержанию 32 "боевиков ЧВК Вагнер". Еще одного человека схватили на юге страны. Также медиа сообщали, что "более 200 боевиков" должны прибыть на территорию республики для "дестабилизации обстановки" в период президентской кампании.

Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России. — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) July 29, 2020

Позже глава государства Александр Лукашенко провел срочное совещание Совета безопасности по поводу задержания россиян. Госсекретарь Совбеза заявил, что 14 человек были ранее замечены на территории Донбасса, поэтому МИД намерен пригласить российского и украинского послов. Также Минск усилит контроль границ Белоруссии, в том числе в сторону РФ, сообщает РИА "Новости".