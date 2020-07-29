Белоруссия официально сообщила России о задержании боевиков

продолжениеВ Минск стягивают войска
Их подозревают в дестабилизации обстановки перед выборами

Посольство РФ в Белоруссии получило от Министерства иностранных дел республики официальное сообщение об аресте 32 россиян.

Ранее СМИ сообщили, что под Минском местные правоохранительные органы провели операцию по задержанию 32 "боевиков ЧВК Вагнер". Еще одного человека схватили на юге страны. Также медиа сообщали, что "более 200 боевиков" должны прибыть на территорию республики для "дестабилизации обстановки" в период президентской кампании.

Позже глава государства Александр Лукашенко провел срочное совещание Совета безопасности по поводу задержания россиян. Госсекретарь Совбеза заявил, что 14 человек были ранее замечены на территории Донбасса, поэтому МИД намерен пригласить российского и украинского послов. Также Минск усилит контроль границ Белоруссии, в том числе в сторону РФ, сообщает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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