Лукашенко обещал ответить на коронавирус и "вмешательство" в выборы - и, похоже, ответил

Задержание 33 россиян в санатории под Минском, который по версии белорусской стороны, являются бойцами частной военной компании "Вагнер", связано с выборами президента Белоруссии. Инциденту предшествовали заявления Александра Лукашенко о том, что Россия якобы вмешивается в выборы, и задержание стало в какой-то мере "доказательством" коварных планов Москвы.

Как считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, в Белоруссии сейчас идет даже не предвыборная кампания, а цементирование общества к выборам, на которых специфично мотивируют голосовать за основного и по сути единственного кандидата.

"Специфика такая: мы в окружении врагов, Россия, конечно, нам близка, но от Москвы можно ждать всего, что угодно. И вот, пожалуйста, 33 человека, якобы из Вагнера", готовили переворот, – сказал эксперт в беседе с "Утро.Ру".

По его словам, белорусские власти не предъявили доказательств, что задержанные россияне хотели как-то дестабилизировать ситуацию в Минске перед выборами. "Белта" опубликовало имена задержанных, но этого недостаточно, чтобы говорить, что они что-то там планировали. А "странное поведение" и одежда в стиле милитари – это не лучшие доказательства злого умысла.

"И раньше Александр Лукашенко допускал не очень корректные высказывания в адрес нашей страны, но происходящее сейчас смахивает на провокацию. Я не исключаю альтернативную версию. Что какие-то силы использовали Минск как перевалочный пункт. Но в любом случае, когда предъявляются такие серьезные обвинения, нужна фактура, а ее нет", – подчеркнул еще раз Жилин.

По его мнению, те кто посоветовал Александру Григорьевичу пойти на это, его больше подставили, чем помогли в этой предвыборной кампании, в которой было совершено огромное количество грубых ошибок, включая аресты кандидатов в президенты.

Эксперт добавил, что между союзными государствами заключен договор, запрещающий действовать российским разведчикам на территории Белоруссии и наоборот. То же самое должно распространяться на сотрудников частных военных компаний.

Скорее всего, задержанные россияне стали заложниками политической игры. Ранее официальный Минск очень обиделся на телевизионный сюжет на одном из российских телеканалов, в котором говорилось, что в Белоруссии занижают количество заболевших коронавирусом и не принимают должным мер, что противодействовать пандемии. В Минске пообещали ответить, вот, похоже, и ответили.

Как пишет телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на источники в российских спецслужбах, Минск действительно использовался как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно африканские. И конечно, белорусские спецслужбы должны были быть предупреждены. Во время пандемии они спокойно наблюдали за этим процессом. Договоренности о таком транспортном коридоре, по сведениям источников, были достигнуты на самом высоком уровне. Задержанные даже приехали в форме, то есть совершенно не ждали удара в спину. Отметим, что официального подтверждения озвученных выше данных пока не поступало.