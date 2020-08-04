Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Мероприятие переносили несколько раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к гражданам республики и национальному собранию 4 августа. Традиционно ежегодное обращение лидера к народу проходит в Белоруссии в апреле, но в этом году из-за коронавируса оно было перенесено. Ожидалось, что послание будет озвучено 3 августа. На эту дату созывалось и нацсобрание. Но затем его отменили из-за плохого самочувствия Лукашенко, сообщили местные СМИ.

По данным телеграм-канала "Пул Первого", во Дворец республики 4 августа приглашено более 2,5 тысяч человек. Ранее подобные мероприятия проходили в Овальном зале Дома правительства в Минске. 


12:00. Лукашенко начал послание 

11:50. За несколько часов до обращения к народу Лукашенко опубликовал в газете "Звезда" свою предвыборную программу. По следам президента РФ Владимира Путина, он тоже предложил внести изменения в Конституцию Белоруссии. 

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок.

Николай ВИКТОРОВ

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