Мероприятие переносили несколько раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к гражданам республики и национальному собранию 4 августа. Традиционно ежегодное обращение лидера к народу проходит в Белоруссии в апреле, но в этом году из-за коронавируса оно было перенесено. Ожидалось, что послание будет озвучено 3 августа. На эту дату созывалось и нацсобрание. Но затем его отменили из-за плохого самочувствия Лукашенко, сообщили местные СМИ.

По данным телеграм-канала "Пул Первого", во Дворец республики 4 августа приглашено более 2,5 тысяч человек. Ранее подобные мероприятия проходили в Овальном зале Дома правительства в Минске.





12:00. Лукашенко начал послание

11:50. За несколько часов до обращения к народу Лукашенко опубликовал в газете "Звезда" свою предвыборную программу. По следам президента РФ Владимира Путина, он тоже предложил внести изменения в Конституцию Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок.