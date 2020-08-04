Президент считает, что лететь в Турцию через Белоруссию не было смысла

Александр Лукашенко в очередной раз назвал ложным заявление о том, что задержанные под Минском россияне планировали улететь в Стамбул. По его словам, арестованные были специально направлены в Белоруссию. Об этом лидер Республики заявил во время обращения к народу перед президентскими выборами во вторник, 4 августа.

Президент сообщил: якобы задержанные рассказали правду, дав показания, что прибыли в Республику и у них была команда "ждать". Лукашенко удивился, зачем россиянам "лететь в Африку" через Белоруссию.

"Билеты на Стамбул – это все вранье",

– сказал президент перед народом, добавив, что слова о Венесуэле и Ливии тоже всего лишь легенда. Россияне могли бы отправиться в нужном им направлении из Крыма или Новороссийска, считает белорусский лидер.

"Не подбрасывайте здесь ядерное оружие",

– продолжил Лукашенко с призывом прекратить врать. Он также добавил, что сегодня узнал о еще одном отряде, якобы переброшенном на юг его страны.

"Если будут попытки дестабилизировать Белоруссию то "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело",

– пригрозил лидер Республики во время выступления.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 россиян по подозрению в подготовке теракта. По заявлению Кремля, ими оказались сотрудники ЧОП, которые остановились в одной из белорусских гостиниц перед вылетом в Турцию. Лукашенко считает это заявление ложным. По его мнению, россияне прибыли для дестабилизации обстановки в Республике.