В России подтвердили замеченный Лукашенко интерес Запада к Белоруссии

В России подтвердили замеченный Лукашенко интерес Запада к Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС
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Лидер Республики ошибся с трактовкой событий

США, действительно, проявляют к Белоруссии особое внимание. Вот только вряд ли это должно радовать президента Александра Лукашенко – ему на пользу такой интерес явно не пойдет. Так прокомментировал заявления белорусского лидера сенатор из РФ Алексей Пушков.

Во вторник, 4 августа, обращаясь с традиционным посланием к народу, Лукашенко отметил, что Россия "напрасно" променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. В то же время, по его словам, Запад проявляет к Республике "предметный интерес".

По мнению Пушкова, Лукашенко новую тенденцию уловил верно, но ошибся в ее трактовке.

"Интерес, однако, один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима", – убежден сенатор.

Он предположил, что глава соседней страны решил попробовать "сыграть" с США, но все может закончиться для Минска плачевно.

"Никому пока такая игра не удавалось", – написал Пушков в "Твиттер".

Во вторник, оглашая послание, Лукашенко еще раз обвинил Москву во лжи о задержанных в Белоруссии россиянах. По словам Батьки, местные спецслужбы уже получили признательные показания, которые подтверждают, что власти РФ специально забросили боевиков в Минск накануне выборов.

Ранее эксперты пришли к выводу, что команда действующего президента Белоруссии специально "подставила" его, чтобы окончательно лишить поддержки Кремля.

Николай ВИКТОРОВ

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