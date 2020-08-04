Представитель российского дипведомства нашла в сегодняшней речи бацьки правдивые слова

Российская Федерация не оставит в беде своих граждан, задержанных в Белоруссии в 29 июля. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя нынешнее выступление президента соседней страны Александра Лукашенко.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", – написала наш дипломат в своем "Фейсбуке".

Кроме того она ответила на слова Александра Григорьевича о братских отношениях России и Белоруссии. Захарова считает, что белорусский лидер прав в том, что связь двух стран не подвержена конъюнктурным сиюминутным интересам, в том числе электоральным.

"Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", – отметила представитель дипведомства.

Ранее сегодня Лукашенко обратился к нации и парламенту с программной предвыборной речью. В ней он поведал, что Москва лжет насчет россиян, которые якобы были посланы в Белоруссию для устройства там массовых беспорядков, а не в Стамбул или Венесуэлу. Объявил, что где-то еще в Республике бегает группа "российских боевиков", переброшенная на юг страны для дестабилизации ситуации. Теперь белорусы вынуждены "бегать ловить их по лесам", вместо того, чтобы собирать урожай.

Также бацька потребовал не подбрасывать ему "ядерное оружие" и "не взрывать обстановку", поскольку "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело". А еще попрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к Белоруссии на партнерское. По его мнению, Москва боится потерять братскую Республику.



"Утро.ру", напомним, вело прямую онлайн-трансляцию обращения Лукашенко.

