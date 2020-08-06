Глава Республики хочет обсудить ситуацию по аресту россиян с обеими странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для обсуждения ситуации с задержанными на территории страны гражданами России. Такое предложение глава государства озвучил в ходе совещания по безопасности избирательной кампании перед президентскими выборами.

Как отмечает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", МИД Украины запросил у Минска выдачи задержанных россиян.

Президент отметил, что важно оценить "законность инициатив" по системе альтернативного подсчета волеизъявлений на предстоящих выборах. Этим должна заняться судебная система, а также Генпрокуратура – при условии, если после проведения соответствующих процедур будут поступать жалобы, передает БелТА.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский обсудил со своим белорусским коллегой вопрос экстрадиции задержанных на территории Республики граждан РФ. Лидер Незалежной позвонил Александру Лукашенко и обратился с просьбой о передаче россиян для привлечения их к уголовной ответственности.

Политэксперт Георгий Бовт заявлял, что своими действиями президент Белоруссии исключил РФ из числа братских стран. Во время послания Нацсобранию и обращения к гражданам он дал понять, что прежних отношений между государствами не восстановить. Более того, глава Республики решил стянуть военных к российской границе для проведения сборов, что Москва истолковывает вполне однозначно.