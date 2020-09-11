Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине

Киевские спецслужбы заманивали на свою территорию участников военных действий в Донбассе, чтобы потом обменять их на украинских пленных. Однако в случае с 33 россиянами в Белоруссии произошел прокол, поскольку в дело вмешалось ЦРУ.

Украинские агенты не раз уже помещали в интернете объявления о наборе опытных российских бойцов для работы в разных точках мира. Власти ЛНР и ДНР, к примеру, довольно часто отлавливают такие публикации и предупреждают народ о ловушке. Но в случае с группой из 33 россиян план Киева подкорректировали представители спецслужб США, рассказал источник в российских спецслужбах репортеру "КП":

"На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная, более глобальная цель – внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул".

По словам источника, киевский резидент ЦРУ Тимоти Джеймс Сковин мог бы рассказать много интересного об этой операции. Ее детали могут раскрыть и сотрудники СБУ, офис которых расположен по адресу: ул. Паторжинского дом 5/7 в Киеве. Именно там, по данным РФ, сидели организаторы.

Уже установлено, что виртуальные номера телефонов, с которых звонили откликнувшимся на объявление россиянам, были оформлены в Киеве. Там же покупались и билеты на самолет. Да и само доменное имя, к которому был привязан адрес электронной почты для связи россиян с куратором, было оплачено через украинский банк JSC Universal Bank, передает сайт "Комсомольская правда".

Есть и другие данные, адреса, имена, которые указывают на то, что россиян заманили в Белоруссию украинские агенты. Если власти Незалежной этого действительно не знали, то российская сторона готова передать им все сведения для облегчения расследования. Власти Белоруссии уже убедились, что Украина их просто подставила. Именно поэтому темой задержанных россиян занимался сын президента Александра Лукашенко Виктор.

Группу россиян задержали в Белоруссии в конце июля. Местные правоохранители заподозрили их в причастности к беспорядкам на фоне выборов. Киев требовал передать их украинскому правосудию. Однако россиян вскоре отпустили с извинениями.

Ранее все установленные детали по делу о задержании 33 граждан РФ в Белоруссии раскрыл генпрокурор России Игорь Краснов.