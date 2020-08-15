В Незалежной уверены, что в Республике приняли "неправовое решение"

Власти Украины осудили Белоруссию за возвращение на родину 32 граждан РФ. Секретарь Совета национальной безопасности Незалежной Алексей Данилов назвал этот поступок "недружественным шагом".

Политик отметил, что власти Республики приняли неправовое решение, которое негативно скажется на отношениях двух государств.

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности", – заверил Данилов. Его слова опубликованы на странице СНБО в "Фейсбук".

Напомним, что в пятницу, 14 августа, Генеральная прокуратура РФ сообщила о том, что 32 россиянина были переданы на родину. Отмечается, что 33 участник группы, задержанной в Минске, является гражданином Белоруссии и остался там.

Ранее "Утро.ру" писало, что посол РФ объяснил иностранную провокацию в адрес задержанных на территории Республики граждан нашей страны.