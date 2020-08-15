"Недружественный шаг": Украина осудила Белоруссию за возвращение на родину 32 россиян

"Недружественный шаг": Украина осудила Белоруссию за возвращение на родину 32 россиян
Фото: pixabay.com
В Незалежной уверены, что в Республике приняли "неправовое решение"

Власти Украины осудили Белоруссию за возвращение на родину 32 граждан РФ. Секретарь Совета национальной безопасности Незалежной Алексей Данилов назвал этот поступок "недружественным шагом". 

Политик отметил, что власти Республики приняли неправовое решение, которое негативно скажется на отношениях двух государств. 

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности", – заверил Данилов. Его слова опубликованы на странице СНБО в "Фейсбук". 

Напомним, что в пятницу, 14 августа, Генеральная прокуратура РФ сообщила о том, что 32 россиянина были переданы на родину. Отмечается, что 33 участник группы, задержанной в Минске, является гражданином Белоруссии и остался там. 

Ранее "Утро.ру" писало, что посол РФ объяснил иностранную провокацию в адрес задержанных на территории Республики граждан нашей страны. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
Ответить
На территории Украины ВСУ и СБУ применяют пытки и крайне жестокое обращение с заключенными.
В этих ситуациях международное законодательство напрямую освобождает любую страну от обязательств по выдаче преступников ввиду непосредственной опасности для жизни и здоровья и сомнении в справедливости правосудия.
Наталья Попова
Ответить
Вот, как раз, этот шаг Лукашенко- очень даже дружественный... по отношению к России. А если учесть, что доказано, что, все . что произошло с российскими гражданами -провокация Украины, сам бог велел Лукашенко поступить именно так. А если кто и россиян участвовал в боевых действиях на Украине, то это было по зову сердца -спасать людей от военных действий.
1
новости партнеров

ЕС сурово ответит США за санкции по "Северному потоку - 2" - эксперт

Аналитик уверен, что настрой Брюсселя вполне серьезен

Евросоюз наложил санкции на Белоруссию из-за выборов

Конкретно против кого введены рестрикции, пока неизвестно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей