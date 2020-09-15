"Показалось, что падает самолет": на Украине прогремел взрыв рядом с бывшим домом Зеленского

"Показалось, что падает самолет": на Украине прогремел взрыв рядом с бывшим домом Зеленского
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ситуацию уже взяли под контроль

На газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород", который качает газ на Европу, произошла разгерметизация. Запись об этом появилась на сайте поселковой рады населенного пункта Чабаны.

"Происходил мощный выход газа в окружающую среду.", сообщает пресс-служба местной рады.  Недалеко от места ЧП находится бывший дом президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация уже взята под контроль. Установлена заглушка, утечка газа прекратилась, указывает "Царьград"

По словам очевидцев, все случилось после полуночи. Как написала певица Гайтана в "Фейсбук", от большого взрыва "задрожали стекла в доме". А до этого "показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь". 

Трубопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" был проложен в 1983 для поставки газа не только в союзные страны,но и в в Центральную и Западную Европу, напоминает телеканал "360".

Полина ДОРОЖКИНА

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