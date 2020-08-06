Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ

Лидер белорусов Александр Лукашенко дал интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После разговора интервьюер признался своим коллегам, что глава Республики готов вернуть задержанных в Минске россиян нашей стране, а также выдать их еще и Украине.

По словам Гордона, Батька намерен дать добро прокуратуре и другим правоохранительным органам экстрадировать граждан РФ в соответствии с законами Белоруссии.

Журналист также заявил радио "Свобода" о желании, чтобы всех, кто "причастен к преступлениям" против Незалежной из числа задержанных, отдали бы Киеву.

Интервью Гордона с Лукашенко выйдет, по словам первого, в ближайшие дни. Представитель украинской прессы и президент Белоруссии обсудили многие вопросы: выборы в стране, аресты оппозиционеров и митинги, а также защиту государства от возможного посягательства любого другого.

По словам журналиста, глава Республики, который выглядел бодро, несмотря на слухи о болезни, честно ответил на все его вопросы.

Группу из 33 россиян задержали в Минске 29 июля. Сначала в Белоруссии заявили, что граждане РФ – сотрудники ЧВК "Вагнер", которые пытались устроить беспорядки в стране накануне выборов. Позже стало известно, что они работают в ЧОП. Россияне летели через Минск в Стамбул, что в Белоруссии считают ложью.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский позвонил Александру Лукашенко из-за задержанных россиян и попросил выдать их его стране. На Украине считают, что 28 из 33 задержанных участвовали в боевых действиях против ВСУ в Донбассе.