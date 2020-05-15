Устный приказ отдавал Порошенко

Корабли ВМС Украины, экипажи которых были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе, отправили в море" с нарушением правил порядка исполнения боевых документов". Приказ отдал экс-президент Украины Петр Порошенко, что привело к опасному инциденту и пленению украинских моряков.

Об этом говорится в отчете экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при министерстве юстиции Украины. Выдержки из документа приводит издание "Страна.ua".

В тексте говорится, что Киев оправдывал решение отправить буксир и катера в Керченский пролив необходимостью усиления флота в Азовском море, однако никакой задокументированной стратегии этого плана не было. Как и не было просчета последствий в результате ответных действий России, которая считает те воды, в которых произошел инцидент, своими.

Устный приказ Порошенко отправить корабли привел к "приведению их в небоеготовное состояние и плену 24 военнослужащих". Эта информация, в частности, содержится в материалах уголовного дела против него. Моральный ущерб украинским морякам оценивается в 115 млн гривен.

Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться. В результате по ним был открыт огонь, а на одно из судов совершен навал. В России восприняли произошедшее как провокацию.

