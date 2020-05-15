Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Киеве назвали главного виновника инцидента в Керченском проливе

В Киеве назвали главного виновника инцидента в Керченском проливе
Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Устный приказ отдавал Порошенко

Корабли ВМС Украины, экипажи которых были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе, отправили в море" с нарушением правил порядка исполнения боевых документов". Приказ отдал экс-президент Украины Петр Порошенко, что привело к опасному инциденту и пленению украинских моряков.

Об этом говорится в отчете экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при министерстве юстиции Украины. Выдержки из документа приводит издание "Страна.ua".

В тексте говорится, что Киев оправдывал решение отправить буксир и катера в Керченский пролив необходимостью усиления флота в Азовском море, однако никакой задокументированной стратегии этого плана не было. Как и не было просчета последствий в результате ответных действий России, которая считает те воды, в которых произошел инцидент, своими.

Устный приказ Порошенко отправить корабли привел к "приведению их в небоеготовное состояние и плену 24 военнослужащих". Эта информация, в частности, содержится в материалах уголовного дела против него. Моральный ущерб украинским морякам оценивается в 115 млн гривен.


Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться. В результате по ним был открыт огонь, а на одно из судов совершен навал. В России восприняли произошедшее как провокацию.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений

Такое решение вынес регулятор ФРГ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей