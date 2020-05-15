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СМИ: Украина стоит на пороге создания нового правительства

СМИ: Украина стоит на пороге создания нового правительства
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинская оппозиция прекращает торги с лидером нации и его партией

Новый политический конфликт на Украине, связанный с демаршем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в отношении главы правительства Дениса Шмыгаля, может привести к очередному этапу развала страны. С таким прогнозом выступило издание "Версия".

Напомним, 13 мая фракция ОПЗЖ в полном составе покинула зал заседания Верховной рады перед выступлением премьер-министра в знак протеста против его заявления о том, что для него не существует праздника 9 Мая – Дня Победы.

Как заявил тогда сопредседатель партии Вадим Рабинович, для них этого кабинета министров больше не существует. "Ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство, мы участвовать не будем! Нам с ними не о чем больше говорить", – цитирует оппозиционера украинский "Интерфакс". Рабинович добавил, что фракция ждет его покаяния и извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны.

Таким образом, представители ОПЗЖ (второй по численности партии в нынешней Раде) прекращают все торги с президентом Владимиром Зеленским и его сторонниками, в том числе "Слугами народа". В таком случае глава государства может или заменить премьера Шмыгаля, или оппозиция создаст теневое правительство, у которого есть все шансы влиять на судьбу страны.

Скорее всего, пан Зеленский по первому пути не пойдет, тогда ОПЗЖ о главе с ее лидером Виктором Медчедчуком вступят в жесткую конфронтацию с действующим режимом. Это значит, что в Раде больше не будет "договорных" голосований, в которых нуждается президент, говорится в статье.

Конечно, власть по всей Украине оппозиция не захватит, однако может повлиять на восточные регионы соборной, где давно пользуется популярностью. На западе и в центре Незалежной ОПЗЖ считают слишком пророссийской партией. Поэтому, если восточные регионы поддержат оппозиционеров, это углубит политический кризис в стране. Есть вероятность того, что часть Украины изберет свой собственный путь развития.

Сейчас все в руках ОПЗЖ в их дальнейших действиях.

"Хватит ли духа у "оппозиционеров" запустить сценарий создания "альтернативной Украины", увидим в ближайшее время", – резюмировал автор статьи.

Накануне представитель фракции ОПЗЖ Ростислав Дубовой назвал "вредительством" для государства политику пана Зеленского, который лоббировал в Раде принятие парламентом в угоду МВФ закона об урегулировании вывода с рынка неплатежеспособных банков и запрете на их возврат бывшим владельцам.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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