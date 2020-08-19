Эксперты намерены создать единую турбазу данных для проверок гостиниц

Аферисты в Крыму придумали новые схемы для обмана приезжающих туристов. Злоумышленники публикуют в Сети предложения со скидками, после этого желающие отдохнуть переводят им предоплату. Когда туристы приезжают в Крым, вдруг оказывается, что отеля не существует – лишь заброшенные развалины, заросшие деревьями.

Одна из пострадавших от таких действий рассказала, что получила ваучер с выставленными счетом и договором, где было четко расписано, за что она платит деньги. Доверчивая женщина перевела средства, а когда прилетела отдыхать, выяснилось, что такой гостиницы нет.

В министерстве туризма республики отметили, что мошенники успели обмануть сотни людей. На одном из мест отдыха преступники смогли нажиться на 10 млн рублей. Пансионат "Волга" покупал обманутым людям билеты домой.

"Мы столько нервов потратили. Сколько слез, сколько криков", – рассказал директор "Волги" Юрий Койчев.

Сейчас аферисты пользуются сайтами-дублерами, на которых можно увидеть "горячие цены", предложения о консультациях специалиста, обещания трансферов со шведским столом. Вместо этого люди приезжают на заброшенные базы и не знают, что делать.

Эксперты занимаются разработкой способов по созданию единой турбазы данных. Так эта сфера станет для мошенников неуязвимой, ведь можно проверить забронированную гостиницу на сам факт ее существования, сообщает телеканал "Звезда".

К слову, от туристов поступает масса жалоб на отдых в Крыму. Отдыхающие заявляют, что на полуострове проводить время довольно "специфично".