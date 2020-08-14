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Российские туристы массово жалуются на отдых в Крыму, который стал своего рода курортным импортозамещением из-за коронавирусной эпидемии. Отдыхающие заявляют, что на полуострове отдыхать довольно "специфично".
Одна из россиянок жалуется, что круглый год работает на свою путевку. А вместо хорошо проведенного времени она получает неприятные впечатления: высокие цены на услуги, сервис, оставляющий желать лучшего, и, что самое главное – плохое отношение к себе.
В обсуждениях на туристических форумах многие заявляют, что жители Крыма работают по принципу "насильно никто не держит", и совсем не озабочены тем, что туристы – один из первостепенных источников дохода. Позиция местных жителей, уверены приезжие, сводится к тому, что последние не имеют здесь никаких прав – они лишь дойная корова.
"Дозвониться до отелей получается с десятого раза, а когда дозваниваемся, получаем хамские ответы на наши "глупые вопросы", – заявила одна из россиянок.
Другой пользователь Сети рассказал, что лично знаком с одной из местных жительниц, которая имеет свой гостевой дом. И то, как она общается с туристами, вызывает "головную боль".
"Недавно она написала у себя в группе, что те клиенты, которые жалуются на сервис и чистоту, могут валить в Турцию, где их успели избаловать. То есть для нее эти показатели совсем необязательны, потому что это какой-то "заморский бизнес", – написал разгневанный турист.
Есть и те, кто обвиняет местные отели и гостиницы в "нецивилизованности" – с распадом Советского Союза многие "труженики" будто бы смогли понять, что зарабатывают себе на жизнь благодаря тем, к кому обращаются с такой грубостью, сообщает "Рамблер".
"Цивилизованный диалог с туристом в Крыму вряд ли возможно услышать", – подытожил пользователь.В этом году Крым может похвастаться высоким спросом на местных курортах из-за закрытых границ. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что число отдыхающих на полуострове стало беспрецедентным.
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