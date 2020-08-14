Недовольным местные владельцы гостиниц советуют "валить в Турцию"

Российские туристы массово жалуются на отдых в Крыму, который стал своего рода курортным импортозамещением из-за коронавирусной эпидемии. Отдыхающие заявляют, что на полуострове отдыхать довольно "специфично".

Одна из россиянок жалуется, что круглый год работает на свою путевку. А вместо хорошо проведенного времени она получает неприятные впечатления: высокие цены на услуги, сервис, оставляющий желать лучшего, и, что самое главное – плохое отношение к себе.

В обсуждениях на туристических форумах многие заявляют, что жители Крыма работают по принципу "насильно никто не держит", и совсем не озабочены тем, что туристы – один из первостепенных источников дохода. Позиция местных жителей, уверены приезжие, сводится к тому, что последние не имеют здесь никаких прав – они лишь дойная корова.

"Дозвониться до отелей получается с десятого раза, а когда дозваниваемся, получаем хамские ответы на наши "глупые вопросы", – заявила одна из россиянок.

Другой пользователь Сети рассказал, что лично знаком с одной из местных жительниц, которая имеет свой гостевой дом. И то, как она общается с туристами, вызывает "головную боль".

"Недавно она написала у себя в группе, что те клиенты, которые жалуются на сервис и чистоту, могут валить в Турцию, где их успели избаловать. То есть для нее эти показатели совсем необязательны, потому что это какой-то "заморский бизнес", – написал разгневанный турист.

Есть и те, кто обвиняет местные отели и гостиницы в "нецивилизованности" – с распадом Советского Союза многие "труженики" будто бы смогли понять, что зарабатывают себе на жизнь благодаря тем, к кому обращаются с такой грубостью, сообщает "Рамблер".

"Цивилизованный диалог с туристом в Крыму вряд ли возможно услышать", – подытожил пользователь.