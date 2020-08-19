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На территории Крыма задержали предполагаемого участница украинского национального батальона имени Номана Челебиджихана (организация, запрещенная на территории РФ – прим.ред.), который является незаконным вооруженным формированием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Обвиняют его по 208 статье Уголовного кодекса РФ – "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".
Напомним, что создателем батальона является Ленур Ислямов – бизнесмен и бывший вице-премьер правительства Крыма. В настоящий момент он находится на территории Украины. Политику заочно предъявлены обвинения.
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