Правоохранительные органы возбудили уголовное дело

На территории Крыма задержали предполагаемого участница украинского национального батальона имени Номана Челебиджихана (организация, запрещенная на территории РФ – прим.ред.), который является незаконным вооруженным формированием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Обвиняют его по 208 статье Уголовного кодекса РФ – "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

Напомним, что создателем батальона является Ленур Ислямов – бизнесмен и бывший вице-премьер правительства Крыма. В настоящий момент он находится на территории Украины. Политику заочно предъявлены обвинения.