Аналогичный случай уже был в прошлом году

Руководство завода "Титан", расположенного в Крыму, отрицает информацию о том, что на предприятии произошел выброс сернистого ангидрида. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Уточняется, что в настоящий момент предприятие находится на ремонте. Вчера в тестовом режиме функционировал один из цехов, но утечек и выбросов зафиксировано не было.

Уточняется, что в 2019 году завод привлек к себе внимание прессы из-за схожего случая.