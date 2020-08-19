На крымском заводе опровергли информацию о выбросе ангидрида

Аналогичный случай уже был в прошлом году

Руководство завода "Титан", расположенного в Крыму, отрицает информацию о том, что на предприятии произошел выброс сернистого ангидрида. Об этом сообщает "ФедералПресс"

Уточняется, что в настоящий момент предприятие находится на ремонте. Вчера в тестовом режиме функционировал один из цехов, но утечек и выбросов зафиксировано не было. 

Уточняется, что в 2019 году завод привлек к себе внимание прессы из-за схожего случая. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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