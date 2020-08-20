Зеленский нашел возможность "вернуть" Крым

Зеленский нашел возможность "вернуть" Крым
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве надеются на развитие пострадавшей от остановки украинскими властями водного канала Херсонщины

Киев сможет "вернуть" Крым быстрее, если соседняя с полуостровом Херсонская область станет процветающим регионом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина – это возвращение произойдет значительно быстрее", – цитирует украинский "Интерфакс" лидера соборной.

Пан Зеленский призвал "раскрыть потенциал региона" и "преодолеть вызовы", которые стоят перед ним. Он считает, что важными отраслями Херсонщины являются агропромышленность, туризм, возобновляемая энергетика и транспортная сфера. Напомним, в последние годы сельское хозяйство области сильно страдает из-за заблокированного властями Северо-Крымского канала, подававшего днепровскую воду на полуостров, о чем "Утро.ру" писало неоднократно.

Заметим, Владимир Александрович уже не в первый раз говорит о том, что как только Незалежная "зацветет" и поднимет экономику страну, так сразу и Крым "вернется" в лоно неньки, и заробитчане все съедутся на родину.

Так, в феврале текущего года пан Зеленский объявил, что на Херсонщине Киев собрался построить "город-сад" для переселенцев из российского полуострова, в том числе, для более чем 500 семей крымских татар. А первым шагом к цветущим палисадникам станет модернизация КПП "Чонгар", чтобы пересекающие его украинцы чувствовали заботу о себе со стороны Незалежной.

Что касается сегодняшнего заявления, то в Крыму его назвали сказкой и утопией. По словам депутата Госдумы от Республики Михаила Шеремета, украинский лидер может говорить хоть о своих садах на Луне, но к "крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела", передает РИА "Новости". Он напомнил, что Крым в России сейчас развивается быстрыми темпами.

Шеремета поддержал глава Комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он считает, что жителей региона совсем не интересуют преобразования у соседей.

"Мы родиной, в отличие от украинских властей, не торгуем и за сало не продаемся", – сказал в комментарии "Лайфу" крымчанин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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