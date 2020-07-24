СМИ: водная блокада Крыма ударила по экономике самой Украины

СМИ: водная блокада Крыма ударила по экономике самой Украины
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеКиев определился со стратегией "деоккупации" Крыма
От необдуманных действий постмайданных властей пострадали две области Незалежной

Водная блокада Крыма, устроенная киевским режимом в 2014 г., когда был перекрыт Северо-Крымский канал, бумерангом ударила по экономике самой Украины. Больше всего пострадали Херсонская и Запорожская области. Эти два региона имеют все шансы остаться без воды и электричества. С таким прогнозом выступил обозреватель новостного агентства "Харьков" Илья Конев.

Как пишет автор, заблокировав канал, власти Незалежной оставили без достаточного притока воды Херсонщину. Из-за этого аграриям региона пришлось отказаться от ряда сельскохозяйственных культур, которые всегда приносили немалый экономический доход. Сложившаяся ситуация также повлияла на материальное положение местных жителей и всей экономики страны.

В итоге отечественные сельхозпроизводители не могут конкурировать с импортной продукцией, заполонившей полки магазинов. Работать на земле становится невыгодным. Лишившись оборотных средства, аграрии не могут приобрести посевной материал на следующий сезон. И такая ситуация возникла не в этом году, а почти сразу после начала водной блокады Крыма.

Не лучше дела обстоят и в Запорожской области, где без работы скоро останутся сотни людей, а еще тысячи – без света. Журналист напомнил, что до 2014 г. на Запорожской АЭС работал отдельный блок, подававший электроэнергию в Крым. Однако после перекрытия канала "лавочка прикрылась".

"Сегодня этот энергоблок не работает, что ведет к значительным финансовым потерям для украинских энергетиков и не только", – отметил Конев.

По его словам, на станции регулярно случаются сбои в энергоблоках, привычным делом стали аварийные отключения, что в будущем не приведет ни к чему хорошему.

Между тем Россия успешно справляется с созданными украинскими соседями проблемами на нашем полуострове. Когда радикалы взорвали ЛЭП и обесточили Крым, Москва подключила автономные источники, а затем был протянут через Керченский пролив кабель. Потом в короткие сроки РФ построила в Республике ТЭС, что позволило региону вообще в этом плане не зависеть от Незалежной.

Таким образом, действия киевских стратегов обернулись проблемами для самих же украинских граждан: аграрии не могут получить и сбыть свой урожай, Запорожская АЭС простаивает и не приносит в казну доход, резюмирует автор.

Добавим, о сложной экологической ситуации в Херсонщине из-за водной блокады Крыма, а также плохой ситуации с сельхозпродукцией "Утро.ру" писало неоднократно. Об этом много раз предупреждал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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