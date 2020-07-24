Киев определился со стратегией "деоккупации" Крыма

Власти Незалежной намерены привлечь к решению своих задач западных союзников

Киев разработал некую стратегию "деоккупации" Крыма. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. При этом, она отказалась продемонстрировать соответствующий документ.

По ее словам, данный план является лишь частью "большой стратегии деоккупации". К решению этой задачи киевский режим намерен привлечь международных партнеров.

"Мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее (стратегию) представить", – цитирует "ЦарьГрад" пани Джапарову.

Ранее в мае глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявлял, что дипломаты разрабатывают план по "деоккупации" российского региона и это будет "игра вдолгую".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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