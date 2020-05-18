Киев придумал, как вернуть обратно Крым
В Киеве знают, что делать, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. По его поручению эксперты ведомства подготовили документ под названием "Стратегия деоккупации Крыма" и уже представили его на суд руководства.
Кулеба подчеркнул, что внесет в документ свои поправки. Кроме того, дипломаты обсудят стратегию "с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью", сообщил министр изданию "РБК Украина". После этого будет решено, какой статус придать документу.
"Должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы? Или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением Совета нацбезопасности и обороны Украины? Посмотрим", – приводит РИА ФАН слова Кулебы.
Ранее глава украинской дипломатии сообщал, что его ведомство готовит план по возвращению Крыма. Эксперты усомнились, что власти Незалежной смогут пойти дальше громких заявлений. Помочь Киеву вызвался Вашингтон: в Госдепе США заявили, что намерены сохранять антироссийские санкции, пока Москва не откажется от полуострова.
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