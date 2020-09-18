Повышение цен на пшено и гречку проверит прокуратура

Ведомство заподозрило производителей крупы в картельном сговоре

За последнюю неделю стоимость гречки в России резко пошла вверх. Если в начале сентября тонна крупы стоила чуть больше 48 тыс.руб., то сейчас уже более 50,3 тысячи. При этом год назад оптовые цены были почти вдвое ниже – на уровне 28 тыс. за тонну. На такое повышение стоимости обратила внимание Генпрокуратура.

По поручению центрального органа, в регионах будет проведена прокурорская проверка "формирования цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости". Если будут выявлены признаки картельного сговора, виновных привлекут к уголовной ответственности, а цены скорректируют.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в пятницу, 18 сентября, отмечается, что вопрос находится под личным контролем генпрокурора России Игоря Краснова. Помимо гречки, проверят также причину резкого подорожания пшена и других продуктов.

Ранее эксперты сообщили о грядущем повышении цен на подсолнечное масло.

Фоторепортаж
Россиян предупредили о подорожании осенью продуктов и одежды
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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