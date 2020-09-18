Ведомство заподозрило производителей крупы в картельном сговоре

За последнюю неделю стоимость гречки в России резко пошла вверх. Если в начале сентября тонна крупы стоила чуть больше 48 тыс.руб., то сейчас уже более 50,3 тысячи. При этом год назад оптовые цены были почти вдвое ниже – на уровне 28 тыс. за тонну. На такое повышение стоимости обратила внимание Генпрокуратура.

По поручению центрального органа, в регионах будет проведена прокурорская проверка "формирования цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости". Если будут выявлены признаки картельного сговора, виновных привлекут к уголовной ответственности, а цены скорректируют.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в пятницу, 18 сентября, отмечается, что вопрос находится под личным контролем генпрокурора России Игоря Краснова. Помимо гречки, проверят также причину резкого подорожания пшена и других продуктов.

Ранее эксперты сообщили о грядущем повышении цен на подсолнечное масло.