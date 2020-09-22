Что можно покупать впрок и какие акции в магазинах действительно выгодны – в материале "Утро.ру"

Как пожилым россиянам лучше планировать бюджет – закупать ли продукты впрок сразу на месяц, получив пенсию или по мере необходимости? Выгодны ли акции в продуктовых магазинах или это уловки маркетологов? На важные для пенсионеров вопросы ответил эксперт.

Как сэкономить на продуктах с помощью скидок и акций

Сейчас большинство магазинов формата “у дома” предоставляют скидки по социальным картам москвича. Часто они действуют в основном в утреннее время по будним дням, отмечает эксперт по продуктовому ретейлу Валентин Куликов. Тем не менее, пользоваться подобными скидками бывает очень выгодно. Они могут варьироваться от 3% до 10% и даже более. Такая экономия может быть значительной, особенно если пенсионер привык закупаться на неделю или даже месяц вперед.

Стоит обратить внимание и на специальные пенсионные банковские карты с кешбэком на продукты питания.

"Так как продовольственные товары занимают значительную часть в расходах пенсионеров, пользоваться такими картами становится выгодно. Размер кешбэка в продуктовых супермаркетах может достигать 5% от стоимости покупки, но, как правило, не больше определенной суммы в месяц",

– говорит эксперт.

Самым легким способом сэкономить собеседник "Утро.ру" назвал акции продуктовых магазинов.

"Очень часто товар можно встретить действительно по низким ценам, скидки иногда достигают 50% и даже 70%", – отмечает Куликов.

Стоит ли покупать продукты впрок

Ряд продовольственных товаров запасти впрок довольно сложно. Основная проблема – это короткие сроки годности. Поэтому скоропортящиеся продукты в больших количествах, конечно, покупать невыгодно. Пенсионерам стоит обратить внимание на товары с длительным сроком хранения. Их выгодно покупать, когда есть скидки и акции. Если в магазине в какой-то день хорошая скидка на крупы – стоит купить этот товар впрок, на месяц или даже более.

"Существует некоторая сезонность, которой можно пользоваться. Например, цены на молоко снижаются весной и летом. Так как стерилизованное или ультрапастеризованное молоко – товар с длительным сроком хранения, то лето – самое время запастись этом продуктом впрок. То же самое касается и сыров в вакуумной упаковке с длительным сроком годности. Осенью самые низкие цены на некоторые фрукты и овощи. И, хотя длительному хранению они не подлежат, можно законсервировать овощи или сделать варенье из ягод и фруктов. Пропадает необходимость покупать дорогие консервы зимой", – советует эксперт.