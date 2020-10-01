На сколько вырастут цены на продукты: эксперты озвучили прогноз до конца года

На сколько вырастут цены на продукты: эксперты озвучили прогноз до конца года
Фото:АГН Москва
На стоимость товаров повлияет инфляция и курс рубля

Цены в октябре повысятся. Такой прогноз дали аналитики.

Инфляция в нашей стране растет. Во втором осеннем месяце, по мнению экспертов, она достигнет 3,8%, а в декабре составит 3,9%. 

На увеличение цен в стране окажет влияние курс рубля. Отечественная валюта слабеет по отношению к зарубежным, поэтому стоимость товаров увеличивается, пояснили специалисты.

При этом нарастающая вторая волна коронавируса и связанное с нею повторное применение ограничений будет сдерживать инфляцию. Рост безработицы и снижение доходов россиян сократят потребительскую активность, отметил экономист, опрошенный РИА "Новости".

Подействовать на инфляцию может падение спроса на товары и услуги из-за нехватки средств у населения, сокращение международного туризма и уменьшение цен на плодоовощную продукцию. Годовую инфляцию в целом аналитики прогнозируют на уровне 3,5 – 4.5%.

Ранее эксперты предупредили о грядущем в ближайшее время подорожании некоторых товаров. Они советовали приобретать импортную бытовую технику и автомобили до повышения цен.

Полина ДОРОЖКИНА

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На стоимость товаров повлияет инфляция и курс рубля

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