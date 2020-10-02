Стали известны цены на последние версии айфонов

Стали известны цены на последние версии айфонов
Фото: pixabay.com
Стоимость новой модели будет зависеть от нескольких факторов

В октябре компания Apple представит последние версии iPhone 12. Всего выйдет четыре новые модели.

Согласно прайс-листу, за самый дорогой iPhone 12 в США придется отдать 1399 долларов. Это около 110 тыс. рублей по нынешнему курсу.

Цены на iPhone варьируются в зависимости от модели и объема накопителя. Так, iPhone 12 mini на 64 ГБ стоит 649 долларов, на 128 ГБ – 699 долларов, а на 256 ГБ – 799 долларов. Размер его экрана составляет 5,4 дюйма.

Вторая модель, iPhone 12, стоит на 100 долларов дороже iPhone 12 mini. Его диагональ – 6,1 дюйма.

Что касается iPhone 12 Pro с экраном как у предыдущей модели, он будет доступен в трех вариантах – на 128, 256 и 512 ГБ. За самый маленький объем памяти нужно заплатить 999 долларов, а за самый большой – 1299 долларов.

Наконец, замыкает линейку iPhone 12 Pro Max. Версия на 128 ГБ стоит 1099 долларов, на 256 ГБ – 1199 долларов, на 512 ГБ – 1399 долларов. Эта модель будет оснащена экраном диагональю 6,7 дюйма, передает GSMArena.

Ранее появилась информация о том, что россиян предупредили о трех опасностях бесплатных симок, раздаваемых на улице или в переходах. Граждане могут не только потерять деньги, но и лишиться личной информации с различных аккаунтов.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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