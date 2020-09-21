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Очень скоро в нашей стране подскочат цены на некоторые товары. Что именно и почему подорожает, рассказал независимый финансовый консультант.
Повышение стоимости коснется импортных товаров. В частности, крупная и мелкая бытовая техника возрастет в цене на 10% с конца ноября, сообщил URA.RU Виталий Калугин. И посоветовал гражданам приобрести нужные предметы из этой категории уже сейчас, чтобы потом не платить больше.
Подорожают и автомобили, добавил эксперт. А вот продукты, отметил он, не так заметно вырастут в цене.
Между тем на днях россиян предупредили о подорожании этой осенью продуктов и одежды. В начале сентября стало известно, что в розничной продаже цены на овсянку уже выросли на 10%, что сало рекордом с 2000 года, и могут подняться выше.
По прогнозам, довольно скоро стоимость говядины на отечественных прилавках поднимется на 3-5%. Не отстанет также рыба (к примеру, лосось будет стоить на 5-7%), и алкоголь (на 20-30%). Но больнее всего ударят по кошельку лекарства (им предсказали рост в цене до 70%).
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