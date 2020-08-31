Где отдохнуть в сентябре: названы лучшие регионы России

Где отдохнуть в сентябре: названы лучшие регионы России
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поздний отпуск можно провести на берегу моря или отправиться в познавательную поездку

Глава ассоциации "Турпомощь" поделился рекомендациями для путешественников, которые решили пойти в отпуск в сентябре. Александр Осауленко подвел предварительные итоги завершающегося турсезона и дал советы осенним туристам.

Свое мнение эксперт озвучил в эфире Медиагруппы "Патриот". Программа была посвящена курортному сезону 2020 г. в России.

Как отметил Осауленко, в этом году нашу страну ждет теплый сентябрь. Так что можно смело воспользоваться последней в текущем сезоне возможностью позагорать на солнце искупаться в море.

Специалист посоветовал отправиться на курорты Краснодарского края и Крымского полуострова. Также любителям морского отдыха можно посетить Японское море – первые недели осени относятся к бархатному сезону в Приморье.

Туристы, которые предпочитают проводить время в экскурсионных поездках, могут отправиться в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Калининград. В этих городах представлена богатая познавательная программа.

Кроме того, не стоит забывать о жемчужине нашей страны – озере Байкал. Сентябрьский отдых здесь будет по-настоящему незабываемым, обещает Осауленко.


Ранее сообщалось, что Крыму грозят серьезные последствия из-за наплыва туристов. По мнению эксперта, россияне в следующем году предпочтут Алтай или Байкал.

Ольга ФЕДОРОВА

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