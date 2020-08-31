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Глава ассоциации "Турпомощь" поделился рекомендациями для путешественников, которые решили пойти в отпуск в сентябре. Александр Осауленко подвел предварительные итоги завершающегося турсезона и дал советы осенним туристам.
Свое мнение эксперт озвучил в эфире Медиагруппы "Патриот". Программа была посвящена курортному сезону 2020 г. в России.
Как отметил Осауленко, в этом году нашу страну ждет теплый сентябрь. Так что можно смело воспользоваться последней в текущем сезоне возможностью позагорать на солнце искупаться в море.
Специалист посоветовал отправиться на курорты Краснодарского края и Крымского полуострова. Также любителям морского отдыха можно посетить Японское море – первые недели осени относятся к бархатному сезону в Приморье.
Туристы, которые предпочитают проводить время в экскурсионных поездках, могут отправиться в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Калининград. В этих городах представлена богатая познавательная программа.
Кроме того, не стоит забывать о жемчужине нашей страны – озере Байкал. Сентябрьский отдых здесь будет по-настоящему незабываемым, обещает Осауленко.
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