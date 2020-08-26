Крыму грозят серьезные последствия из-за наплыва туристов - эксперт

Крыму грозят серьезные последствия из-за наплыва туристов - эксперт
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Специалист не исключает, что россияне в следующем году предпочтут Алтай или Байкал

Человеческое вмешательство в геосистему Крыма без привлечения специалистов может привести к серьезным последствиям. Такое мнение высказала турэксперт Людмила Бабий.

По ее словам, важно прислушиваться не только к экономике, но и к мнению географов и геоэкологов. На протяжении десятилетий полуостров подвергался "бездумному использованию" природы "без учета комплексности". Возникают наводнения, пожары и засуха.

Бабий рассказала, что во времена Советского союза власти выработали следующий подход: у крупных курортных городов, на расстоянии 20-30 километров, предлагалось создать ряд поселений.

В "городах-спутниках" проживали бы люди, которые работали в сфере туризма, и никто бы друг другу не мешал", – заявила Бабий.

Она заявила, что именно такой подход позволяет снизить нагрузку на побережье и создать для гостей комфортные условия. Но в этом сезоне туристы не смогли полноценно отдохнуть, и вряд ли вернутся, сообщают "Новости Крыма".

"Вполне вероятно, что в следующем году потенциальный потребитель посмотрит в сторону Алтая или Байкала", – добавила Бабий.

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо развивать туризм и на Азовском побережье Ленинского района, считает эксперт.

Не так давно стало известно, что российские путешественники удивились уровню чистоты улиц популярного крымского курорта. Ялта оказалась завалена горами мусора.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей