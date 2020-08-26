Специалист не исключает, что россияне в следующем году предпочтут Алтай или Байкал

Человеческое вмешательство в геосистему Крыма без привлечения специалистов может привести к серьезным последствиям. Такое мнение высказала турэксперт Людмила Бабий.

По ее словам, важно прислушиваться не только к экономике, но и к мнению географов и геоэкологов. На протяжении десятилетий полуостров подвергался "бездумному использованию" природы "без учета комплексности". Возникают наводнения, пожары и засуха.

Бабий рассказала, что во времена Советского союза власти выработали следующий подход: у крупных курортных городов, на расстоянии 20-30 километров, предлагалось создать ряд поселений.

В "городах-спутниках" проживали бы люди, которые работали в сфере туризма, и никто бы друг другу не мешал", – заявила Бабий.

Она заявила, что именно такой подход позволяет снизить нагрузку на побережье и создать для гостей комфортные условия. Но в этом сезоне туристы не смогли полноценно отдохнуть, и вряд ли вернутся, сообщают "Новости Крыма".

"Вполне вероятно, что в следующем году потенциальный потребитель посмотрит в сторону Алтая или Байкала", – добавила Бабий.

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо развивать туризм и на Азовском побережье Ленинского района, считает эксперт.

Не так давно стало известно, что российские путешественники удивились уровню чистоты улиц популярного крымского курорта. Ялта оказалась завалена горами мусора.