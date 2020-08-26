Один человек пострадал

В Керчи, в многоэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Один человек получил травмы. Об этом рассказал представитель регионального МЧС.

Как пишет РЕН ТВ, после хлопка начался пожар на уровне 8 и 9 этажей. Огонь распространился на 40 вк. м., но пожарные быстро его ликвидировали. Пять человек эвакуировали из дома.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин отметил, что, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, передает "Крым.Информ".