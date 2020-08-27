"Тавриду" откроют для движения транспорта

Ранее запуск был запланирован на конец года

Движение по трассе "Таврида" запустят сразу по четырем полосам. Планируется, что в церемонии примет участие лично Владимир Путин. Также он наградит дорожников, которые занимались строительством дороги. 

Окончательный ввод в эксплуатацию был запланирован на конец этого года. Однако полностью запустить движение по трассе планировали с опережением на три месяца – в сентябре. В конце июня открыли рабочее движение на отрезке трассы от Керчи до Белогорска, а с 20 июля стал доступен отрезок от Белогорска до Симферополя, сообщает "Крыминформ". 

"Таврида" предусматривает четыре дорожных полосы, построенные в обход Симферополя. Дорога должна стать основой развития транспортной системы Крыма. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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