Прокатился с ветерком: Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму - видео

Прокатился с ветерком: Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму - видео
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Российский лидер лично проехал по одному из участков

Президент РФ Владимир Путин открыл 27 августа в Крыму движение по четырехполосной автотрассе "Таврида". На торжественной церемонии также присутствует глава Минтранса Евгений Дитрих, который успел пообщаться с рабочими и выразить им благодарность за проделанный труд.

Российский лидер лично начал движение по трассе, проехав по пятому участку, который идет в обход Симферополя. Глава государства сел за руль президентского "Ауруса", сообщает "Интерфакс".

Путин также выступил с предложением построить съезды к морскому побережью.

"Другой уровень. Удобно и красиво", – заявил президент.

Трансляцию открытия с места событий ведет сайт "Комсомольская правда".

 

 

В ходе работ было оперативно заложено 2,8 млн т асфальта. Создано множество развязок, дорожных переходов и мостов. Общая протяженность дороги составляет 258 километров. Работы велись три года. "Таврида" должна стать главной транспортной артерией для полуострова. Пропускная способность трассы – до 40 тыс. единиц транспорта в сутки.

К настоящему времени уже сдано семь участков дороги. Стоимость контракта на восьмой этап работ составил 8,9 млрд рублей. Их проведут от 269-го км трассы Керчь – Севастополь и завершат у развязки Ялта – Севастополь.

Срок окончания работ – до 2023 года.

Егор МАЛКОВ

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