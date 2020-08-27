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Президент РФ Владимир Путин открыл 27 августа в Крыму движение по четырехполосной автотрассе "Таврида". На торжественной церемонии также присутствует глава Минтранса Евгений Дитрих, который успел пообщаться с рабочими и выразить им благодарность за проделанный труд.
Российский лидер лично начал движение по трассе, проехав по пятому участку, который идет в обход Симферополя. Глава государства сел за руль президентского "Ауруса", сообщает "Интерфакс".
Путин также выступил с предложением построить съезды к морскому побережью.
"Другой уровень. Удобно и красиво", – заявил президент.
Трансляцию открытия с места событий ведет сайт "Комсомольская правда".
В ходе работ было оперативно заложено 2,8 млн т асфальта. Создано множество развязок, дорожных переходов и мостов. Общая протяженность дороги составляет 258 километров. Работы велись три года. "Таврида" должна стать главной транспортной артерией для полуострова. Пропускная способность трассы – до 40 тыс. единиц транспорта в сутки.
К настоящему времени уже сдано семь участков дороги. Стоимость контракта на восьмой этап работ составил 8,9 млрд рублей. Их проведут от 269-го км трассы Керчь – Севастополь и завершат у развязки Ялта – Севастополь.
Срок окончания работ – до 2023 года.
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