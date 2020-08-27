Президент нашел у крымской "Тавриды" изъян

Путин прокатился по новой трассе за рулем "Ауруса", остался доволен, но позже всплыло одно «но»

Сегодня российский лидер прибыл в Крым и открыл "Тавриду". Поездку президента по новенькой дороге сняли на видео. Путин поделился впечатлениями, отметив что трасса удобна и современна. Правда, все же нашел один недостаток.

По мнению Владимира Владимировича, "Тавриде" не хватает съездов к морю. Глава государства справедливо отметил, что люди едут на полуостров отдыхать, а потому хорошо бы озаботиться их комфортом. Об этом пишет "Царьград".

Подробности торжественного открытия трассы "Таврида" в Крыму – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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