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Владимир Путин встретился с рабочими, строившими трассу "Таврида". Президент поблагодарил их, оценив большой вклад в развитие полуострова, а также сделал акцент на нескольких насущных проблемах в Крыму.
Владимир Владимирович отметил, что необходимо продолжать благоустройство полуострова, передает "Российская газета". На повестке дня должны стоять вопросы энерго– и водоснабжения.
По словам президента, все это позволит Крыму развиваться быстрыми темпами.
Сегодня, 27 августа, Путин открыл движение по трассе "Таврида". Президент лично оценил качество дороги, проехав на автомобиле Aurus.
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