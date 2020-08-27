Путин пообещал решить проблемы с водой и светом в Крыму

Президент обсудил проблемы полуострова с местными жителями

Владимир Путин встретился с рабочими, строившими трассу "Таврида". Президент поблагодарил их, оценив большой вклад в развитие полуострова, а также сделал акцент на нескольких насущных проблемах в Крыму.

Владимир Владимирович отметил, что необходимо продолжать благоустройство полуострова, передает "Российская газета". На повестке дня должны стоять вопросы энерго– и водоснабжения.

По словам президента, все это позволит Крыму развиваться быстрыми темпами.

Сегодня, 27 августа, Путин открыл движение по трассе "Таврида". Президент лично оценил качество дороги, проехав на автомобиле Aurus.

Анастасия ГОРЮНОВА

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